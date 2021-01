Ataque motochorro: intentaron robarle el auto, se resistió y lo golpearon

Compartir en:

sábado 9 de enero del 2021

Ocurrió en Burzaco. El conductor sufrió múltiples hematomas en el cuerpo y el rostro. Mirá el video.

Un hombre de 41 años fue blanco de un intento de robo en Burzaco. Fue sorprendido por cuatro motochorros cuando se encontraba dentro de su auto. Al resistirse, los ladrones lo golpearon y huyeron del lugar.

¿Qué pasó?

Ocurrió el martes 5, cerca de las 22. Fue en la intersección de Ascasubi y Presidente Castillo, justo en el límite entre Longchamps y Burzaco. La víctima había salido de visitar a su hijo por su cumpleaños y, en el camino de regreso a su casa, frenó en un kiosco.

“Cuando subí al coche, pasaron 20 o 30 segundos y vinieron dos motos. Se bajaron dos tipos, me abrieron las puertas delanteras, se subieron y me golpearon para robarme. Ellos querían el auto”, detalló Damián, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “me resistí, por eso me golpearon. No estaban armados, nunca me mostraron nada. Pasó un minuto y, como vieron que no me bajaba y se empezaban a asomar todos los vecinos, salieron corriendo, saltaron a las motos y se fueron”.

¿Cómo se encuentra?

Damián es vecino del barrio Viplastic de Longchamps. Producto de la golpiza, sufrió múltiples hematomas en el cuerpo, en el rostro y un corte en la ceja. “Más allá del momento que viví, estoy bien”, admitió a este medio.

*Damián después del ataque

La denuncia se radicó en la Comisaría de Burzaco. A raíz de este hecho, las autoridades de la dependencia se reunieron esta semana con habitantes de la zona en el Centro de Operaciones Municipal. Se comprometieron a reforzar el patrullaje y realizar operativos semanales.

El caso

Quedó caratulado como "Tentativa de robo y lesiones". Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.1Hasta el momento, no hay detenidos. En tanto, se analizan las cámaras de seguridad del barrio con el objetivo de identificar a los implicados.