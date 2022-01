Auzqui entrena en River mientras define su futuro

Compartir en:

domingo 16 de enero del 2022

El delantero oriundo de Longchamps es pretendido por Estudiantes de La Plata y el exterior. No es prioridad para Gallardo.

Carlos Auzqui cerró una gran temporada en Talleres, siendo uno de los puntos más altos, y varios clubes de Argentina y el exterior ya consultaron por su ficha. Culminado el préstamo en el equipo cordobés, el browniano regresó a River Plate -dueño de su pase-, pero no tendría lugar.

Para Marcelo Gallardo, el oriundo de Longchamps no es prioridad y ambas partes están de acuerdo que el delantero cambie de aire. Estudiantes de La Plata suena como la opción más fuerte para que el ex Lanús continúe su carrera. Sin embargo, desde el "Millonario" no ven con malos ojos negociar su pase al exterior.

En esta línea, el Inter de Porto Alegre sería uno de los candidatos a quedarse con el jugador. Si bien aún no llegó una oferta formal, el elenco brasilero ya lo había sondeado a principio de 2021. Vélez Sarsfield también se había interesado, pero las tratativas no avanzaron.

Mientras tanto, Auzqui se entrena junto al plantel en San Martín de los Andes luego de superar el Covid. Fue uno de los tres apellidos que dieron positivo y debieron aislarse una semana. Ya con el PCR negativo, aguarda una definición.

Los números en Talleres

Llegó en noviembre del 2020 a préstamo. Disputó un total de 57 partidos, marcó 11 goles y entregó 6 asistencias. Por otro lado, en la pasada Liga Profesional, jugó en 22 de los 25 encuentros e hizo cinco tantos.