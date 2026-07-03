Con Tagliafico como duda, Argentina buscará el boleto a octavos de final

Se enfrentara con Cabo Verde desde las 19 hs. ¿Cómo formará el combinado nacional?

Luego de superar sin sobresaltos la fase de grupos, la Selección Argentina continúa la defensa del título con su primer partido de eliminación directa. En los 16avos de final, se enfrentará a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones de este Mundial 2026.

El encuentro se disputará hoy, viernes 3 de julio, desde las 19 hs (hora argentina). Será en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del canadiense Drew Fischer.

¿Cómo llegan?

El combinado nacional se quedó con el Grupo J con puntaje ideal. Inició su camino con una goleada por 3-0 sobre Argelia y luego aseguró la clasificación con un triunfo 2-0 frente a Austria, mientras que cerró la fase de grupos con una victoria por 3-1 ante Jordania.

El último encuentro, Argentina lo afrontó con el primer puesto ya asegurado, por lo que el cuerpo técnico optó por una rotación y les dio minutos a jugadores con menor participación. Por ello, habrá varios cambios hoy con respecto al equipo que enfrentó a los jordanos.

Como es habitual, Emiliano Martínez será el arquero titular. En la defensa, regresará la dupla central conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez y Nahuel Molina volverá a ocupar el lateral derecho.

La única incógnita está en el sector izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina disputan un lugar. El oriundo de Rafael Calzada, una pieza importante en el ciclo de Scaloni, se perdió el debut por lesión. En su ausencia, el nacido en Villa Fiorito respondió con una buena actuación, lo que provocó la duda sobre quién será el elegido para ese puesto.

El mediocampo estará integrado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. En ataque, Lionel Messi, quien lleva seis goles en el certamen, y Thiago Almada tienen su lugar asegurado; mientras que la única duda pasa por el centrodelantero: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Por su parte, Cabo Verde es una de las grandes revelaciones del torneo y llega invicta. Tras igualar 0-0 con España, 2-2 frente a Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita, finalizó en el segundo puesto del Grupo H y, contra todos los pronósticos, consiguió la clasificación a los 16avos de final. Ahora, buscará seguir haciendo historia.