Claypole visita General Rodríguez con el objetivo de volver al triunfo

Se enfrentará hoy, domingo 5 de julio, con Atlas. La previa.

Tras la derrota en su debut en la segunda rueda, Claypole necesita recuperarse de inmediato para no perder terreno en la pelea por un lugar en el Reducido. Con la intención de volver al triunfo, se enfrentará a un rival directo en sus aspiraciones de meterse dicha zona.

En el marco de la 18° fecha de la Primera C, visitará este domingo, 5 de julio, a Atlas, en General Rodríguez. El encuentro comenzará a las 15 hs y contará con el arbitraje de Alejandro Porticella.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” viene de caer 2-0 frente a Cañuelas, un resultado que profundizó su irregular presente: sólo ganó uno de sus últimos ocho partidos, con un saldo de cinco derrotas y dos empates.

A pesar de esta racha adversa, suma 20 unidades en la Zona B y continúa cerca de los puestos de Reducido, ya que se encuentra a solo cuatro de la zona de clasificación.

Atlas, por su parte, viene en levantada y acumula dos victorias consecutivas: venció 1-0 a El Porvenir y 2-0 a Central Ballester en su última presentación. Gracias a este presente, se alejó de la zona baja, alcanzó los 19 puntos y se metió de lleno en la misma pelea que Claypole.