San Martín quiere reencontrarse con la victoria en el Boga

Recibirá hoy, domingo 5 de julio, a Liniers. ¿A qué hora?

Con el foco puesto en mantenerse en la pelea por un lugar en el Reducido, San Martín de Burzaco afrontará un compromiso clave en el Francisco Boga. En ese contexto, recibirá a Liniers con la necesidad de volver al triunfo tras cuatro encuentros sin victorias.

El partido, correspondiente a la 23° fecha de la Primera B, se disputará hoy, domingo 5 de julio, desde las 15 hs. El árbitro Marcos Recalde será el encargado de impartir justicia. En la primera rueda del torneo, empataron sin goles.

¿Cómo llegan?

El “Azul” viene de igualar 0-0 frente a Real Pilar como visitante, un resultado valioso por la dificultad del rival, que puede tomar mayor relevancia si logra revalidarlo en casa con una victoria.

Si bien con el empate estiró a cuatro su racha sin festejos, llegó a 30 puntos y se mantiene a las puertas del Reducido. Por ello, un triunfo esta tarde podría meterlo nuevamente en la lucha por una de las plazas.

Del otro lado, Liniers atraviesa un mal momento: acumula cuatro encuentros sin ganar y sólo se impuso en uno de sus últimos ocho duelos. Con 25 unidades, necesita sumar de a tres para no complicarse con el descenso y no perderle pisada a la pelea por el segundo ascenso.