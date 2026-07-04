Brown buscará encadenar su segunda victoria consecutiva y alejarse del descenso

Visitará hoy, sábado 4 de julio, a Armenio. ¿A qué hora?

Tras comenzar la segunda rueda con una sonrisa, Brown de Adrogué buscará una nueva victoria que le permita alejarse de la zona de descenso y encarar la recta final del torneo con mayor tranquilidad. Con ese objetivo, visitará a Armenio, un rival que atraviesa un gran presente.

En el marco de la 21° fecha de la Primera B, el encuentro se disputará hoy, sábado 4 de julio, desde las 15:30 hs. Ariel Cruz será el árbitro del partido. La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue en febrero, cuando igualaron 0-0.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de conseguir una importante victoria en el Lorenzo Arandilla ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Fue 2-0 frente a Flandria, un resultado que le permitió llegar a los 22 puntos y sacar cuatro de ventaja sobre la zona de descenso.

Ahora tendrá una exigente prueba contra Armenio, que suma 31 unidades y ocupa el último puesto de clasificación al Reducido. En su última presentación, derrotó 2-1 a Ituzaingó y extendió su invicto a siete encuentros, con un saldo de cinco triunfos y dos empates.