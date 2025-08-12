Mar, 12/08/2025 |
martes 12 de agosto de 2025

Avanzan las obras de una nueva escuela secundaria en Longchamps


El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, recorrieron las tareas. Los detalles.

Avanza a toda marcha la construcción de un nuevo establecimiento educativo de Longchamps: la Escuela Secundaria N°76. El edificio próximamente recibirá a los estudiantes que hoy cursan en instalaciones compartidas con la Primaria N° 21, ubicada en el terreno lindante.

La jornada comenzó en el predio ubicado en Simón Bolívar 2150. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, recorrieron las tareas.

Sobre el establecimiento

Contará con una superficie total de 1.010 metros cuadrados, de los cuales 946 son cubiertos y 62 semicubiertos. La obra incluye seis aulas, biblioteca, secretaría, dirección, preceptoría, sala de profesores y gabinete. También un ascensor para personas con movilidad reducida y sanitarios, incluyendo baños adaptados para personas con discapacidad.

Además, construyen un Salón de Usos Múltiples (SUM), patio de uso exclusivo y otras dependencias que garantizarán mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.

Actualmente, los trabajos avanzan con la colocación de cielorrasos, tareas de pintura, instalación de equipos de climatización, revestimientos y acondicionamiento del patio.

“Estamos construyendo un nuevo edificio para la Secundaria N°76, que hoy funciona junto a la Primaria N° 21. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones edilicias y ofrecer un espacio adecuado para nuestros estudiantes, respondiendo a una necesidad concreta de la comunidad educativa”, sostuvo el jefe comunal.

Por su parte, Paula Eichel subrayó el compromiso del Municipio con la infraestructura escolar: “Seguimos apostando a un Estado presente, que garantice igualdad de oportunidades a través de la educación”, expresó.

¿Quiénes más participaron?

Durante la recorrida también estuvieron presentes el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero.

