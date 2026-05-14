En un emotivo acto, celebraron el "Día del Himno Nacional" en Brown

Participó el intendente, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel. La Banda Militar realizó una conmovedora presentación. Los detalles.

Almirante Brown realizó este lunes un homenaje en el marco del Día del Himno Nacional Argentino. La emotiva actividad se llevó adelante en la Plaza Brown de Adrogué.

¿Cómo fue?

Participaron el intendente, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko. Además de alumnos, docentes y directivos escolares.

En ese contexto, se presentó la Banda Militar “Guardias Nacionales” de la Dirección de Educación Operacional del Ejército, dirigida por el capitán Lisandro Schmidt y la teniente Virginia Elías. Realizó la interpretación de un popurrí de canciones populares y posteriormente ejecutó el Himno.

El acto cultural reunió además a vecinos y autoridades locales para conmemorar una fecha emblemática de la historia argentina. “Es una enorme alegría compartir este homenaje en un día tan importante para todos”, remarcó Mariano Cascallares.

Los orígenes

El 11 de mayo de 1813, la Asamblea General Constituyente aprobó como Marcha Patriótica la obra con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera, origen del actual Himno Nacional Argentino.

Su creación estuvo vinculada al clima revolucionario de la época y a la necesidad de contar con una canción que fortaleciera la identidad y los valores de la naciente Nación.

También participaron del acto el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y la delegada de Adrogué, María José Zandonadi.