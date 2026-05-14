Video: la divertida reacción de Tagliafico al encontrarse en una figurita del Mundial

El jugador browniano, campeón con la selección nacional, realizó una transmisión en vivo abriendo sobres del álbum hasta encontrar su imagen. Los detalles.

El furor por las figuritas de la Copa del Mundo se replica en personas de todas las edades y llegó incluso hasta los propios protagonistas. En ese contexto, Nicolás Tagliafico vivió un momento que rápidamente se volvió viral al encontrarse con su propia imagen.

¿Qué pasó?

El browniano realizó una transmisión en vivo en Twitch en la que se propuso abrir sobres hasta que aparezca su propia estampa. Junto a su esposa, Carolina Calvagni, compartió un divertido rato cargado de ilusión, aunque los primeros intentos no tuvieron éxito.

Tras varios paquetes, finalmente llegó el momento esperado: apareció la figurita del campeón del mundo. La emoción fue tal que, en medio del festejo, una de las cámaras que registraba la escena terminó cayendo al piso por los movimientos de la pareja.

“Vamos, ¿viste que era el aura?”, afirmó Tagliafico tras encontrarse. En medio de la euforia, Carolina preguntó si el dispositivo se había roto, a lo que el lateral respondió entre risas: “No, de pedo no se rompió”. La escena auténtica y divertida rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Uno de los cometarios más repetidos por los usuarios fue que "agradable sujeto", en alusión a una popular frase de Los Simpsons. "Estos dos son como niños juntos", afirmó otro, mientras que un fanático de la Selección escribió: "Qué bien me cae Tagliafico. Gran persona además de gran jugador".

Su presencia

El oriundo de Rafael Calzada integra la prelista de 55 jugadores confeccionada por Lionel Scaloni, de la cual saldrán los 26 que representarán al país en el torneo. Todo indica que mantiene serias chances de disputar su tercera Copa del Mundo.

Con experiencia, vigencia y la confianza del cuerpo técnico, el lateral es una de las piezas claves en la defensa de la Selección Argentina desde hace varios años.