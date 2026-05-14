Adrogué: realizarán una jornada de intercambio de figuritas del Mundial

Conocé cuándo y dónde será.

En medio del furor por el álbum del Mundial, Adrogué será sede de una jornada de intercambio de figuritas. La iniciativa reunirá a chicos y grandes con un mismo objetivo: completar las páginas más difíciles y compartir la pasión mundialista.

¿Cuándo y dónde?

La actividad se llevará adelante el sábado 30 de mayo, entre las 14 y las 17 hs. Tendrá como escenario a la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La entrada será libre y gratuita.

Desde la Comuna, invitaron a los vecinos a acercarse con sus jugadores repetidos para intercambiarlos y así encontrar el que les faltan para completar esta nueva edición del álbum, que cada cuatro años vuelve a convertirse en furor.

“Una propuesta para todas las edades, porque cada figurita tiene una historia y el Mundial se vive mejor en comunidad”, afirmaron.