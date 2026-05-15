Realizaron nuevos operativos preventivos de saturación policial en Glew

Contaron con la participación de cientos de efectivos de la fuerza provincial. Los detalles.

La Policía Bonaerense llevó adelante anoche nuevos operativos preventivos y rotativos de saturación en Glew. Las acciones incluyeron la intervención de móviles, motos de alta cilindrada y también binomios de efectivos caminantes.

¿Cómo fue?

Estuvieron presentes distintos grupos, como la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la fuerza provincial (UTOI); los Grupos de Apoyo Departamental (GAD) y de Prevención Motorizado (GPM); las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL), y la Policía de Seguridad.

Las tareas de prevención incluyeron retenes con controles vehiculares, patrullajes y saturación de determinadas zonas. Se complementaron con operativos viales a cargo de Almirante Brown, apuntando a rodados y motos.

Hace una semana, el gobernador Axel Kicillof y Mariano Cascallares inauguraron, junto al intendente Juan Fabiani, una nueva Base Policial en el Barrio Santa Ana de Glew. Desde allí, partió una parte considerable de los efectivos que realizaron este megaoperativo.

"Desde el Municipio seguiremos acompañando a la Policía, porque es importante que se profundice la prevención para cuidar a nuestros vecinos”, afirmó Cascallares.

En esa línea, completó: “Ya instalamos 2 mil cámaras de monitoreo, 800 alarmas comunitarias, cientos de Tótems y Paradas Seguras, y seguimos potenciando la app Brown Previene, que ya utilizan 50 mil brownianos que se sienten más protegidos”.