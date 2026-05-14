Dictarán un curso gratuito de redes sociales en Ministro Rivadavia

Las clases son presenciales y se extenderán por cuatro encuentros. Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Conocé más.

El CIAD Dora Barrancos de Ministro Rivadavia abrió la inscripción para un curso gratuito de redes sociales. La formación está dirigida a aquellos emprendedores que quieran aprender a potenciar sus ventas y su presencia digital a través de Instagram.

¿Cómo participar?

Las clases comenzarán el martes 19 de mayo, a las 13 hs. Se realizarán en la sede ubicada en Cárdenas 454, en Ministro Rivadavia. Tendrá una duración de cuatro encuentros.

La capacitación estará a cargo de Tatiana Tineo Garrido. Entre los contenidos, abordará herramientas básicas sobre el funcionamiento de las redes sociales y estrategias para mejorar la comunicación online de cada una.

Desde la organización señalaron que la inscripción ya se encuentra abierta. Los vecinos interesados deberán realizarla a través del correo electrónico cidmujeresdiversidad@gmail.com o vía WhatsApp al 11-6103-7607.