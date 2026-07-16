AySA anunció falta de agua y baja presión en Brown: ¿Desde cuándo será?

Afectará también a Lomas de Zamora y Quilmes. La información.

AySA anunció que este jueves por la noche llevará adelante un operativo de mantenimiento que podría afectar el normal funcionamiento del servicio de agua potable en el distrito. Los trabajos se realizarán en la Estación Elevadora Quilmes.

¿En qué horario?

Como consecuencia de esas tareas, los vecinos de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Quilmes podrían registrar baja presión o falta de agua desde hoy a las 22 hs hasta las primeras horas de la tarde del viernes 17.

La empresa indicó que el servicio comenzará a normalizarse de manera progresiva una vez que concluyan los trabajos de mantenimiento y se restablezca el funcionamiento habitual de la estación.

Consultas o reclamos

Los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 11-5984-5794 o llamar al 0800-321-2482, disponible durante las 24 horas.