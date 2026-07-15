Parte de Burzaco podría no ver el partido: hace más de 40 horas están sin luz

El corte comenzó el lunes. Edesur sigue sin brindar soluciones. "Lo peor de todo es que nadie se hace cargo”, indicó una de las damnificadas a De Brown. Los detalles.

Parte del barrio Arzeno de Burzaco llevan más de 40 horas sin suministro eléctrico. Vecinos aseguran que, si el servicio no se restablece en las próximas horas, tampoco podrán ver el partido de esta tarde. Denuncian que los cortes son cada vez más frecuentes y que no reciben respuestas por parte de Edesur.

Desesperados

Una de las afectadas es Tatiana Pignataro, quien contó que el apagón comenzó este lunes a las 22.30 hs. Desde entonces, la empresa prestataria modificó en varias oportunidades el horario previsto de normalización.

"Ayer me fueron corriendo la hora durante todo el día. Hoy pasó lo mismo y ahora dicen que volvería a las 17 hs", relató en diálogo con www.deBrown.com.ar. El corte afecta a vecinos de la calle Buenos Aires al 900, entre Prieto y Morel, y también al tramo comprendido entre Prieto y Echagüe, en el barrio Arzeno.

Según explicó la vecina, ya realizó más de 70 reclamos a Edesur, además de presentaciones ante el ENRE y Defensa del Consumidor. Sin embargo, afirmó que la situación no tuvo ninguna solución.

La browniana señaló también que este es el sexto corte de energía que sufre en lo que va de julio, todos de más de 12 horas de duración, incluyendo uno que se extendió durante 24 horas la semana pasada.

Asimismo, aseguró que, desde mayo, cuando comenzaron a sentirse las bajas temperaturas, ya contabiliza 16 interrupciones prolongadas del servicio.

"Lo peor de todo es que nadie te da una respuesta ni se hace cargo. Uno pierde comida, tiene otros gastos extras y los días más fríos del año los pasé sin luz", lamentó Tatiana, quien agregó que ya acumula diez reclamos ante el ENRE por los reiterados cortes que afectan a la zona.