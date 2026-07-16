Anunciaron una obra de hidráulica en Mármol: permitirá sanear más de diez hectáreas

Las labores mejorarán el drenaje urbano y evitarán el anegamiento en la zona. La información.

Almirante Brown anunció que avanza con una obra de desagües complementarios en José Mármol. Una vez finalizados los trabajos, explicaron que optimizará el drenaje pluvial, minimizará el impacto de lluvias intensas y reducirá el anegamiento de calles de la localidad.

¿Cómo será?

Según detallaron, las labores se desarrollarán en 25 de Mayo, entre Mitre y Canale; Bynnon y 25 de Mayo; y en Mitre y Chayter. Las intervenciones incluyen la construcción de conductos y cámaras de inspección y sumideros, además de la utilización de infraestructura existente.

Precisaron que la Comuna está completando una antigua obra inconclusa en la zona que cuenta con desagües debajo del pavimento que no circula agua.

En ese marco, comenzaron los trabajos de rotura del asfalto y excavación para la colocación de una nueva cañería de hormigón armado de 0,80 de diámetro sobre 25 de Mayo entre Mitre y Canale. Será de una extensión de 100 mts, que evitará la circulación del agua por el pavimento.

Además, detallaron que construirán una tubería de nexo, cámara de inspección y dos sumideros. Estos últimos también se ejecutarán en las calles Bynnon y 25 de Mayo y en Mitre y Chayter.

Una vez concluidos los trabajos, aseguraron que se completará de sanear una cuenca de aproximadamente diez hectáreas.

“El Municipio sigue sumando obras hidráulicas. En este caso completando una de desagües en José Mármol que potenciará el drenaje urbano y evitará el anegamiento de calles. Mejorando así la calidad de vida de los vecinos”, subrayó Mariano Cascallares.

Sobre los trabajos

Se llevan adelante en el marco del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, a través del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).