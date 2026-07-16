Tres menores intoxicados por monóxido de carbono en una vivienda de Longchamps

Ocurrió anoche. Bomberos trabajó en el lugar. Conocé más.

Tres menores de edad resultaron intoxicados por monóxido de carbono en el interior de una vivienda de Longchamps. El episodio ocurrió este miércoles, 15 de julio, y motivó un importante operativo de emergencia.

¿Qué pasó?

El hecho se registró en las últimas horas, en una casa ubicada en la intersección de Lorenzini y Lagos, de dicha localidad. Tras la alerta, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Allí, los oficiales realizaron tareas de ventilación del inmueble y efectuaron las mediciones correspondientes para garantizar que el lugar fuera seguro. En tanto, los tres menores recibieron asistencia médica inmediata.

En este escenario, desde Bomberos recordaron la importancia de realizar controles periódicos de estufas, calefones y otros artefactos a gas, además de mantener los ambientes ventilados para prevenir este tipo de accidentes.

También recomendaron que, ante síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas o somnolencia, salir de inmediato al aire libre y comunicarse con los servicios de emergencia.