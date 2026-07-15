Incertidumbre por el funcionamiento de los colectivos durante el partido: ¿Qué pasará?

La decisión estaría vinculada al temor por posibles incidentes y cortes de calles. Conocé cómo será en Brown.

La previa del partido entre Argentina e Inglaterra genera preocupación entre quienes dependen del transporte público. Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial que confirme una reducción de los servicios, distintas empresas analizan modificaciones en sus recorridos por cuestiones de seguridad; mientras que otras aseguraron que funcionarán con normalidad.

¿Cuáles son?

La inquietud comenzó a crecer luego de que trascendiera que algunas líneas evalúan disminuir la frecuencia o interrumpir momentáneamente los recorridos previo, durante el encuentro y después del mismo. La decisión estaría vinculada al temor por posibles incidentes, cortes de calles y agresiones a choferes y unidades.

Consultado por www.deBrown.com.ar, desde el sector explicaron que "no hay nada confirmado" y que este tipo de medidas "siempre se define a último momento". Además, señalaron que, si se aplica una reducción, sería principalmente al inicio del partido, alrededor de las 15.30 hs.

Según esa misma fuente, las líneas que podrían verse alcanzadas son la 384, 373, 263, 271, 514 y parte de la 177, todas pertenecientes a la cabecera Carlan. De todos modos, insistió en que la decisión aún no fue oficializada.

En contrapartida, desde la empresa San Vicente -operadora de la 51, 79, 435, entre otras-, informaron que sus servicios se prestarán con normalidad y que, por el momento, no está previsto modificar los recorridos habituales.

Ante este panorama, se recomienda a los vecinos consultar los canales oficiales de cada compañía de transporte antes de viajar para conocer posibles cambios de último momento.

Respecto a la línea Roca, desde Trenes Argentinos informaron que las unidades funcionarán con cronograma habitual.