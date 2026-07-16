Pedro Alfonso y su familia festejaron el triunfo de Argentina en la plaza de Adrogué

Compartieron el momento en sus redes sociales. Mirá el video.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial desató festejos en todo el país, y Almirante Brown tuvo una celebración muy especial. En este escenario, Pedro Alfonso, vecino de José Mármol, eligió regresar a su localidad para ver el triunfo frente a Inglaterra junto a su familia.

¿Cómo fue?

Tras el pitazo final, Pedro y Paula Chaves salieron con sus hijos rumbo a la plaza Brown, en el corazón de Adrogué, donde cientos de personas se reunieron para celebrar una nueva alegría albiceleste.

Entre banderas, camisetas, bocinazos y cánticos, la familia compartió el festejo con quienes también habían salido a vivir la fiesta a la calle. En los videos que compartieron en sus redes sociales se los puede ver saltando, alentando y disfrutando del clima de euforia que inundó la noche y transformó este espacio público en uno de los epicentros de las celebraciones del distrito.

La victoria de Argentina sobre Inglaterra no solo aseguró el pase a la final del Mundial, sino que también dejó una postal que los brownianos difícilmente olviden.