Mar, 16/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2542
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
lunes 15 de diciembre de 2025

Boulevard Shopping realizará un impactante show con 160 drones de última generación


Será la primera vez que se realice un espectáculo aéreo de este estilo en el distrito. Además, habrá música en vivo. ¿Cuándo y dónde será?

Palpitando la Nochebuena, Boulevard Shopping no deja de sorprender. Ahora, realizará un show de 160 drones de última generación que iluminará todo el cielo de Adrogué. Será un espectáculo gratuito y para toda la familia.

 

¿Cuándo será?

La propuesta se llevará adelante este viernes, 19 de diciembre, desde las 21 hs. Tendrá como escenario el estacionamiento descubierto del complejo, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 13.298.

Según anunciaron, será la primera vez que se realice un espectáculo de este estilo en Almirante Brown. Será un show de gran innovación con drones sobrevolando a 80 metros de altura.

Asimismo, antes del evento aéreo los vecinos podrán disfrutar de música en vivo que potenciará la experiencia. Todo se desarrollará bajo estrictos protocolos de seguridad y marcará un hito sin precedentes en la zona.

 

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram