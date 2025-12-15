Boulevard Shopping realizará un impactante show con 160 drones de última generación

Será la primera vez que se realice un espectáculo aéreo de este estilo en el distrito. Además, habrá música en vivo. ¿Cuándo y dónde será?

Palpitando la Nochebuena, Boulevard Shopping no deja de sorprender. Ahora, realizará un show de 160 drones de última generación que iluminará todo el cielo de Adrogué. Será un espectáculo gratuito y para toda la familia.

¿Cuándo será?

La propuesta se llevará adelante este viernes, 19 de diciembre, desde las 21 hs. Tendrá como escenario el estacionamiento descubierto del complejo, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 13.298.

Según anunciaron, será la primera vez que se realice un espectáculo de este estilo en Almirante Brown. Será un show de gran innovación con drones sobrevolando a 80 metros de altura.

Asimismo, antes del evento aéreo los vecinos podrán disfrutar de música en vivo que potenciará la experiencia. Todo se desarrollará bajo estrictos protocolos de seguridad y marcará un hito sin precedentes en la zona.