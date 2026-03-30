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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2646
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SOCIEDAD
lunes 30 de marzo de 2026

Ya funciona el nuevo ramal C de la línea 514: une Solano con Adrogué por Amenedo


Circula desde este lunes 30. El servicio se encuentra a prueba. Cuenta con diez unidades y una frecuencia de 12 minutos. ¿Cuál es el recorrido?

Imagen: Colectivos de metal '26

Desde este lunes, 30 de marzo, quedó oficialmente inaugurado el nuevo ramal C de la línea 514. Este conecta San Francisco Solano con Adrogué a través de Amenedo. De este modo, se amplían las opciones de traslado para los vecinos de la zona.

¿Cómo será?

Según informaron oficialmente a www.deBrown.com.ar, el servicio comenzó a circular en el marco de una prueba piloto. Cuenta con 10 unidades en funcionamiento y una frecuencia estimada de 12 minutos entre cada coche.

En este marco, el recorrido del ramal C “Adrogué x Amenedo” será el siguiente:

Iniciará en El Cóndor y avenida 844, transitando por las calles Jorge, Belgrano, Bynnon, El Cardenal, Amenedo y 25 de Mayo. También por Mitre, Echeverría, Augusto Laserre, Bernardi, Erezcano, Macias, Canale, Somellera y terminando en estación Adrogué.

Luego, la vuelta desde estación Adrogué será por Somellera, Rosales, Avenida Espora, Bynnon, Diagonal Toll y Erezcano. Pasará además por Amenedo, El Cardenal, Bynnon, Belgrano, Jorge y finalizará en El Cóndor y Humberto Primo.

A prueba

La implementación de este nuevo ramal de la Línea 514 buscará mejorar la conectividad; además de sumar una alternativa directa entre ambos puntos del distrito, especialmente en horarios de mayor circulación.

Durante esta etapa inicial, informaron desde la empresa que se evaluará el funcionamiento del servicio, en función de la demanda y la respuesta de los vecinos.

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