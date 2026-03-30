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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2646
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POLÍTICA
lunes 30 de marzo de 2026

Abrió la pulpería "Lo de Baldomero” en un histórico almacén de Rivadavia


Participaron del evento Mariano Cascallares y el intendente Juan Fabiani. El lugar cuenta con una variada carta y shows folclóricos en vivo. ¿Dónde queda?

Junto a cientos de vecinos, abrió este findeLo de Baldomero”, en el corazón de Ministro Rivadavia. Se trata de una pulpería que funciona en un histórico almacén de campo de la localidad.

¿Dónde es?

Se ubica en la esquina de Lahille y Sandoval. Participaron de la apertura Mariano Cascallares y el intendente Juan Fabiani. En este marco, además se recordó a quien lleva el nombre del lugar, un histórico comerciante de la localidad.

Lo de Baldomero” tendrá una variada oferta gastronómica de comidas típicas, shows de folklore en vivo y un homenaje permanente a nuestras tradiciones. Abrirá de miércoles a domingos por la tarde y a la noche en la zona rural de Almirante Brown.

 

Día de fiesta

Durante la jornada, Cascallares y Fabiani dialogaron con los vecinos. Entre ellos con Isabel, la hija de don Baldomero, quien estaba acompañada por sus nietos y bisnietos.

“La apertura de este punto gastronómico que rinde culto al folklore y a la tradición constituye un paso más para consolidar a Ministro Rivadavia y a toda la zona rural browniana como un polo turístico del distrito”, indicó Cascallares.

De la actividad también participó el titular del Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown, Juan Manuel Pereyra Benítez.

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