Por tormentas, hay alerta amarilla en Brown: ¿Cuándo será el periodo de mayor intensidad?

El pronóstico alcanzará a toda la Región. También se reportarán fuertes ráfagas. Los detalles.

Un evento de ciclogénesis impacta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ante ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla ante la probabilidad de lluvias intensas que afectan a la Ciudad y buena parte de la Provincia. Está previsto que continúe hasta mañana.

¿Cómo se vivirá?

En el marco de la advertencia vigente, el organismo indicó que algunas lluvias podrían ser intensas y localizadas. Se estiman valores de precipitación acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarlos en ciertos puntos.

En cuanto al desarrollo del fenómeno, se espera que el período de mayor intensidad se registre entre esta noche y la madrugada del martes.

Durante toda la jornada de hoy, la probabilidad de precipitaciones se mantiene elevada, entre el 70% y el 100%, con temperaturas que se ubicarán entre los 18 y 20 grados. Para el cierre de mañana, también se prevé la presencia de vientos fuertes.

Zonas afectadas

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades habituales. Este lunes, la advertencia alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense- que incluye a Almirante Brown- y gran parte del norte de la provincia; además del sur de Santa Fe y Entre Ríos.

El panorama se extiende a otras regiones del país. Nueve provincias se encuentran bajo alerta por tormentas, especialmente en el centro y noreste argentino. En Entre Ríos, Corrientes, el norte y centro de Santa Fe, el sur de Chaco y el sudeste de Santiago del Estero rige una alerta naranja, donde se esperan los fenómenos más intensos.

Sobre la ciclogénesis

Es un proceso atmosférico que en los últimos años comenzó a mencionarse con mayor frecuencia. Se produce por el encuentro entre una masa de aire frío y otra cálida y húmeda, generando un sistema de baja presión.

Este tipo de fenómeno puede derivar en precipitaciones abundantes, ráfagas fuertes, tormentas eléctricas e incluso caída de granizo, dependiendo de su evolución.