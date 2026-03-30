Operativos antipicadas en Brown: secuestraron autos y motos y casos de alcoholemia positiva

Lo implementó el Municipio, en articulación con la Policía Bonaerense. La información.

Con el foco puesto en la prevención, se llevó adelante este lunes por la madrugada importantes operativos viales y antipicadas en Almirante Brown. Se secuestraron decenas de autos y motos, además de verificarse casos de alcoholemia positiva.

¿Cómo fue?

Lo implementó el Municipio, en articulación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los principales procedimientos tuvo lugar sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre Alsina y Humberto Primo en Burzaco. Allí, se desplegó un fuerte dispositivo de control con participación de fuerzas policiales, agentes de tránsito e inspectores locales.

Durante el operativo, se interceptaron más de 60 vehículos y se identificaron 110 personas. Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de 25 autos por irregularidades en la documentación, dos por alcoholemia positiva y nueve motos.

El importante despliegue contó con la participación de personal de Tránsito del Municipio, cuatro grupos GAD, 20 motos bitripuladas del GPM Almirante Brown, y efectivos del Grupo Táctico Operativo de las 11 comisarías del distrito. Además de agentes del Comando de Patrullas y de la Policía Local, con quienes se implementó un operativo cerrojo en la zona de concentración de conductores vinculados a carreras clandestinas.

“Estos procedimientos forman parte de una política sostenida que llevamos adelante para prevenir las picadas ilegales y cuidar la seguridad de nuestros vecinos. Vamos a seguir intensificando estos controles en distintos puntos del distrito”, sostuvo al respecto Mariano Cascallares.

En paralelo

Desde la Comuna informaron que continúan sumando herramientas para la prevención como las 710 alarmas vecinales ya instaladas. Sumado a la app Brown Previene, que ya fue descargada por más de 60.000 personas y la renovación de luminarias led.

Asimismo, el distrito cuenta con un moderno sistema integral de prevención compuesto por más de 2.100 cámaras de monitoreo, 221 paradas y puntos seguros, conectados al Centro de Operaciones Municipal (COM). También un sistema de Anillo Digital con más de 106 lectoras de patentes.