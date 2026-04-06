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CULTURA
lunes 6 de abril de 2026

Lanzan un curso gratuito de trenzas en Mármol


Las inscripciones están abiertas. ¿Cómo participar?

El Centro Integrador Comunitario (CIC) de José Mármol suma una nueva propuesta formativa abierta a los vecinos. Se trata de un curso de trenzas que comenzará este 9 de abril.

 

¿Cómo sumarse?

La iniciativa se desarrollará todos los jueves de 16 a 18 hs. Tendrá como escenario la sede ubicada en Frías 4196, esquina San Luis, junto al CAPS 4 de la localidad.

Según se informó, la inscripción es gratuita y se realiza de manera presencial. Es lunes a viernes entre las 9 y las 14 hs. Allí habrá que presentar DNI y fotocopia.

El taller se suma a las propuestas del CIC y busca brindar herramientas prácticas vinculadas al cuidado y peinado del cabello; además de generar un ámbito de aprendizaje e intercambio para vecinos.

La propuesta fue impulsada por el Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos y la Coordinación General de Políticas Sociocomunitarias.

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