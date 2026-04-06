Lanzan un curso gratuito de trenzas en Mármol

Las inscripciones están abiertas. ¿Cómo participar?

El Centro Integrador Comunitario (CIC) de José Mármol suma una nueva propuesta formativa abierta a los vecinos. Se trata de un curso de trenzas que comenzará este 9 de abril.

¿Cómo sumarse?

La iniciativa se desarrollará todos los jueves de 16 a 18 hs. Tendrá como escenario la sede ubicada en Frías 4196, esquina San Luis, junto al CAPS 4 de la localidad.

Según se informó, la inscripción es gratuita y se realiza de manera presencial. Es lunes a viernes entre las 9 y las 14 hs. Allí habrá que presentar DNI y fotocopia.

El taller se suma a las propuestas del CIC y busca brindar herramientas prácticas vinculadas al cuidado y peinado del cabello; además de generar un ámbito de aprendizaje e intercambio para vecinos.

La propuesta fue impulsada por el Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos y la Coordinación General de Políticas Sociocomunitarias.