Otorgaron mobiliario y equipamiento para el nuevo edificio del Instituto N°41 de Adrogué

Según adelantaron, durante la semana se incorporarán otras tres aulas completas. La información.

A pocos días de ser inaugurado, Almirante Brown entregó equipamiento y mobiliario para el nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente N° 41. Este se ubica en el barrio Vattuone, en el límite entre Burzaco y Adrogué.

¿Cómo fue?

Supervisaron la jornada, la jefa de Gabinete local, Paula Eichel; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

En esta primera etapa, se entregaron 16 aulas completas, lo que suma un total de 240 mesas y 480 sillas. Además, durante la semana, se incorporarán otras tres junto con armarios y estantes.

“Hoy recibimos el mobiliario para que muy pronto los alumnos puedan cursar en este lugar que está impecable”, destacó Eichel.

El nuevo edificio

Se sitúa en el cruce de Saavedra y Colombres. Fue construido íntegramente con fondos propios y abrirá sus puertas en las próximas semanas. Complementa al establecimiento inaugurado en marzo de 2021, un hecho histórico para el distrito ya que no contaban con sede propia.

El flamante espacio posee planta baja y dos pisos, con una superficie total de 1.800 metros cuadrados. Cuenta con diez aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca, dos salas docentes; además de espacios administrativos, áreas de servicio y núcleos sanitarios.

“Desde el Municipio continuamos invirtiendo en educación y fortaleciendo la infraestructura de nuestras instituciones. En este caso, con mobiliario fundamental para la puesta en marcha del nuevo edificio de este querido establecimiento”, completó Mariano Cascallares.