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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2652
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DEPORTES
domingo 5 de abril de 2026

Fuera de casa, Claypole buscará su segunda victoria del año


El "Tambero" se enfrentará hoy, domingo 5 de abril, con Luján. La previa.

Tras el mal comienzo de año, Claypole arrancó a enderezar el barco y ahora intentará sumar su segunda victoria en la temporada. Para ello, tendrá una dura prueba como visitante, condición en la cual consiguió, hasta ahora, su única alegría en el torneo.

Por la 6° fecha de la Primera C, se enfrentará hoy, domingo 5 de abril, con Luján. El enfrentamiento se llevará adelante desde las 15:30 hs en el estadio 1 de Abril. Estará arbitrado por Iñaki Iparraguirre.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” viene de reponerse en dos ocasiones de estar abajo en el marcador e igualó 2-2 con el líder Lamadrid. Con ese resultado, alcanzó los cinco puntos y está 10° en la Zona B, quedando en la puerta de la zona de Reducido.

Luján acumula la misma cantidad de unidades, a los cuales llegó cuando se impuso 3-2 ante Central Ballester en la fecha pasada. Esta fue su primera victoria del año, ya que tenía dos empates y un par de caídas.

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