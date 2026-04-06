Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera del Tren Roca: quedó detenido

Por este motivo, varios ramales estuvieron interrumpidos. Mirá el video.



Una formación del Tren Roca fue el escenario de un momento de terror. Se debe a que un hombre armado tomó de rehén a una pasajera y provocó la detención de varios servicios. Tras un operativo policial, quedó aprehendido.

¿Qué pasó?

Todo sucedió pasadas las 15 hs de este lunes, 6 de abril, en el andén 2 la estación de Temperley. Intervino el personal de la Policía Federal y de las fuerzas bonaerenses, además de los empleados de Trenes Argentinos.

Desde la empresa indicaron que el hombre armador tomó como rehén a una pasajera de una formación detenida. Según trascendió, habría sido luego de realizar un robo en una unidad y se atrincheró de esta manera.

Ante esta situación, el tren fue evacuado de inmediato por los efectivos presentes. La policía logró rescatar a la mujer retenida, mientras que tardó más de una hora en conseguir que el individuo finalmente abandone su actitud y entregue el arma. Luego, quedó detenido.

Por este motivo, los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley estuvieron interrumpidos entre las 15:11 y las 16:20 hs. Durante ese lapso, se efectuó el procedimiento policial.