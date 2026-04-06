Brown volvió a sufrir una dura derrota, San Martín sigue de racha y Claypole ganó otra vez de visitante

El "Tricolor" cayó 4-1 con Villa Dálmine, el "Azul" derrotó 1-0 a Comunicaciones y el "Tambero" superó 1-0 a Luján. Los partidos.

Los clubes del distrito no tuvieron descanso en el fin de semana largo y, en sus respectivas categorías, vivieron una nueva jornada del campeonato local. Brown de Adrogué tuvo una tarde para el olvido y perdió 4-1 con Villa Dálmine, mientras que San Martín de Burzaco sigue de racha y se impuso 1-0 ante Comunicaciones. Claypole, por su parte, volvió a festejar de visitante: 1-0 frente a Luján.

No levanta cabeza

En un encuentro que se le hizo adverso desde el comienzo, el “Tricolor” volvió a sufrir una dura derrota en el estadio Lorenzo Arandilla. Como hizo en su primera etapa en el club, el flamante entrenador Jorge Vivaldo deberá levantar al equipo para alejarse de la zona baja de la tabla.

El dueño de casa tuvo un primer tiempo para el olvido. Villa Dálmine, que generó peligro cada vez que tuvo la pelota, tardó sólo 10 minutos en abrir el marcador, ya que Nicolás Agorreca se impuso en la altura y conectó de cabeza para el 1-0.

El “Viola” era más y estiró la ventaja a los 21: Gonzalo Torres sacó un potente zurdazo dentro del área que dejó sin chances de Sebastian Giovini. El mismo jugador fue el encargado de convertir el resultado en goleada cuando no falló tras quedar solo frente al arquero.

El partido prácticamente se sentenció en la etapa inicial, donde a Brown se le complicaron todavía más las cosas cuando Mariano Pieres recibió la segunda amonestación y fue expulsado.

Con los cambios realizados, el conjunto de Vivaldo intentó mostrar otra cara en el complemento. Fue así que consiguió el descuento a los 50 minutos a través de un disparo desde la medialuna de Elián Robles.

Sin embargo, luego de sacar del mediocampo, Villa Dálmine apagó toda chance de remontada: Tomás Ponzo aprovechó una pelota que quedó bollando en el área y puso el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Brown está 20° en la tabla con seis unidades, sólo una por encima de la zona de descenso y a seis del Reducido. En la próxima fecha, visitará a UAI Urquiza.

Sigue de racha

San Martín de Burzaco volvió a hacerse fuerte en condición de visitante y sumó tres puntos valiosos que lo metieron en zona de Reducido. Además, con este festejo, estiró a siete los encuentros sin conocer la derrota.

Tras unos minutos iniciales que le costó, el “Azul” se acomodó en la cancha y realizó una buena primera mitad. Con mucha presencia del mediocampo e intervenciones de Rodrigo Velázquez por la izquierda, inquietó al local aunque sin precisión para cerrar las jugadas.

Comunicaciones, que tuvo su mejor momento en el comienzo, cortó bien las intenciones de la visita para redondear lo que fue partido equilibrado. De esta manera, se fueron al descanso con el cero en el tanteador.

Los cambios del dueño de casa le sentaron bien en el complemento y creció en posesión. No obstante, San Martín anotó el único grito a los 65 minutos: Sergio Modón recibió dentro del área y, de primera, sacó un zurdazo que se metió en el ángulo.

El “Cartero” pisó el acelerador con la desventaja y se inclinó definitivamente en busca del empate, algo que no consiguió gracias a las intervenciones de Maximiliano Gagliardo y de fallar en el último toque.

De esta manera, San Martín se quedó con una valiosa victoria que le permitió alcanzar los 13 puntos y ubicarse en la 8° colocación, a seis del líder Excursionistas. En la próxima fecha, recibirá a CADU en Burzaco.

Escala posiciones

Tras el empate contra Lamadrid en el Capocasa, Claypole volvió a imponerse fuera de casa y quiere meterse en la lucha de la Zona B. En un duelo peleado, sumó un triunfo clave para dejar atrás lo que fue un mal comienzo de año.

En una primera mitad fue pareja, sin un claro dominante y con pocas ocasiones de gol en ambos lados de la cancha. Las escazas situaciones estuvieron en los minutos iniciales, aunque ninguno consiguió cerrar bien las jugadas.

La apertura del marcador llegó en el complemento. A los 68 minutos, Sergio Acosta envió un centro de una pelota parada, Rodrigo Campanelli apareció en el segundo palo y conectó con su pierna derecha para enviar la pelota al fondo de la red.

Con esta victoria, Claypole alcanzó los ocho puntos y escaló a la 4° posición de la Zona B, quedando a cuatro del líder Lamadrid. En la próxima fecha, recibirá a Sportivo Barracas.