Palpitando la Navidad: Papá Noel y el Grinch llegan a Boulevard Shopping de Adrogué

Habrá además una recorrida de personajes navideños. La entrada será gratuita. ¿Cuándo será?

Con la visita de Papá Noel y la sorpresiva presencia del Grinch, Boulevard Shopping se prepara para vivir una Navidad a pura diversión. Los personajes recorrerán el complejo- ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 13.298- para tomarse fotos y compartir un momento mágico en familia.

¿Cuándo será?

Arrancó este lunes, 8 de diciembre, y continuará hasta el 24 de diciembre. El personaje de traje rojo estará presente de lunes a domingo, de 14 a 16 y de 17 a 20 hs. Será en un espacio especialmente preparado para recibir a quienes deseen llevarse un recuerdo especial. Allí, los más pequeños podrán sacarse una fotografía, saludarlo y dejarle su cartita.

Asimismo, el viernes 19 de diciembre, Papá Noel realizará una visita especial de 21 a 23 hs; mientras que el miércoles 24, vísperas de Nochebuena, estará presente durante una jornada extendida, de 11 a 17 hs.

Sin embargo, la gran novedad de este año será que los jueves, entre las 14 y las 20 hs, llegará además el Grinch para acompañar a Santa. Esta dupla desopilante promete convertirse en uno de los momentos más divertidos.

Según informaron, todas las actividades programadas serán gratuitas. Los vecinos podrán tomar fotos con sus propios celulares y dispositivos.

Mucho más

A estas originales propuestas, se sumarán las recorridas de personajes navideños, quienes llevarán música y mucho color a todo el shopping. Los mismos visitarán el centro comercial el jueves 18, domingo 21 y martes 23, de 17 a 21 hs.