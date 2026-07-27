Realizarán un instructurado de personal trainer en Don Orione: ¿Cómo anotarse?

Comenzará el 6 de agosto. Toda la información.

Almirante Brown continúa ampliando su oferta de formaciones con una nueva capacitación orientada al entrenamiento físico. En esta ocasión, lanzó el Instructorado de Personal Trainer, una propuesta que combina contenidos teóricos y prácticos para preparar a quienes deseen desempeñarse en este ámbito.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa gratuita se pondrá en marcha el 6 de agosto y se dictará todos los jueves de 14 a 16 hs. Será en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Don Orione, ubicado en avenida Eva Perón y Río Carcarañá.

Según precisaron, as inscripciones ya se encuentran abiertas. Las personas interesadas deberán acercarse a la entidad browniana de lunes a viernes, entre las 9 a 14 hs, con el DNI y una fotocopia del mismo

¿Qué es ser personal trainer?

Implica acompañar, orientar y motivar a las personas en el logro de sus objetivos de salud, bienestar y rendimiento físico mediante planes de entrenamiento personalizados, promoviendo una práctica segura, efectiva y adaptada a las necesidades de cada individuo.