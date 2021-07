Brown busca un triunfo que lo acerque al líder del torneo

Compartir en:

sábado 3 de julio del 2021

Visita hoy a Barracas Central. En caso de ganar, quedará a dos unidades de la punta. Toda la información.

En el marco de la décima quinta fecha del torneo de la Primera Nacional, Brown de Adrogué afronta un partido clave ante un rival directo. Desde las 14, enfrentará a Barracas Central con el arbitraje de Carlos Córdoba. Un triunfo será vital para acomodarse bien arriba.

El "Tricolor" llega de derrotar como local 2-0 a Instituto con un doblete de Patricio Vidal. En aquel duelo, los tantos llegaron desde el banco de suplente y pusieron en aprietos al histórico entrenador con respecto a la formación que parará esta tarde. ¿Mete mano en el equipo?

En caso de ganar, alcanzará las 25 unidades y sería el único escolta de Güemes. La realidad de "El Guapo" es similar. Transita un presente soberbio con 21 puntos y no cae hace cinco jornadas. En su última presentación, se impuso 1-0 a Brown de Puerto Madryn.

El equipo

El "Bigotón" no confirmó al once inicial, pero se espera que "Pato" sea titular. El ex Independiente ya se recuperó de la lesión que lo mantuvo alejado y su regreso fue muy positivo. Ingresaría por Juan Mendoza. En el medio, continuaría Matías Sproat junto a Matías Sánchez y Matías Noble.

Brown: Ríos; Bazán, Kippes, Arrechea, Sanabria; Sproat, Sánchez, Cortizo, Noble; Bruera y Vidal.