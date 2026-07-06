Brown empató en Maschwitz, San Martín volvió al Reducido y Claypole sufrió una polémica derrota

El "Tricolor" no se sacó diferencias con Armenio, el "Azul" igualó 1-1 con Liniers y Claypole, que se quedó sin entrenador, cayó 2-1 con Atlas. Los partidos.

Mientras se disputa la Copa del Mundo, el ascenso argentino no se detiene. Los clubes del distrito volvieron a tener un fin de semana cargado de fútbol: Brown de Adrogué empató sin goles con Armenio; mientras que San Martín de Burzaco igualó 1-1 con Liniers. Claypole perdió 2-1 con Atlas y se quedó sin entrenador.

Se trajo algo de Maschwitz

Con el objetivo de seguir sumando para escapar de la zona baja, el “Tricolor” visitó a un rival de gran presente en el campeonato y, aunque no pudo quedarse con su segunda victoria consecutiva, rescató un valioso punto.

La etapa inicial tuvo a Armenio como claro protagonista. El local se mostró más incisivo en ataque y generó varias situaciones de peligro, aunque se encontró con Matías Wysocki, la figura de la tarde, quien sostuvo a Brown con intervenciones decisivas.

La primera llegada nació tras una recuperación de Gonzalo Figueroa, que asistió a Diego Barrionuevo para que sacara un remate que el arquero desvió con una mano. Luego, el propio Figueroa tuvo una ocasión inmejorable: recibió solo en el área chica y el poste le negó el gol.

El conjunto de Jorge Vivaldo respondió recién pasada la media hora, cuando Lucas Baldunciel probó desde el borde del área y su intento se fue muy cerca del palo.

Con la misma intensidad, Armenio cerró la primera mitad buscando el gol. Primero con un disparo de larga distancia de Franco Almanza y luego con un remate bajo de Barrionuevo, aunque en ambas oportunidades volvió a responder con seguridad Wysocki.

En el complemento, el local mantuvo la iniciativa e insistió en busca de la apertura del marcador, pero también le faltó precisión en la definición. Estuvo muy cerca con un potente zurdazo de Figueroa que se fue apenas ancho.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Brown logró acomodarse en el partido y comenzó a generar peligro. Primero, avisó por medio de Juan Silva con un remate desde la puerta del área que el arquero alcanzó a desviar.

Las más claras llegaron poco después, cuando Bruno Báez quedó frente al arquero, pero definió por encima del travesaño. Sobre el final, Nicolás Meaurio también tuvo la chance de darle la victoria al “Tricolor” con un intento desde afuera que pasó muy cerca del palo.

No hubo tiempo para más y fue 0-0. Con este resultado, Brown llegó a las 23 unidades. Si bien la diferencia con la zona de descenso se redujo a dos puntos tras el triunfo de Villa San Carlos, buscará hacer valer este empate en la próxima fecha, cuando reciba a Ituzaingó en Adrogué.

Sigue en la lucha

San Martín tenía la necesidad de volver al triunfo tras cuatro partidos sin festejos. Si bien comenzó en ventaja, terminó igualando ante un necesitado Liniers. Aunque no pudo cortar la racha negativa, el empate le alcanzó para regresar a la zona de Reducido.

La tarde comenzó de la mejor manera para el “Azul” en el Francisco Boga. A los 24 minutos, Sergio Modón envió un centro desde la derecha y Cipriano Treppo apareció en el área para conectar un potente cabezazo que dejó sin chances al arquero y abrió el marcador.

El conjunto browniano manejó el desarrollo de la primera etapa, buscando generar espacios a partir de la circulación de la pelota en el mediocampo y la amplitud por las bandas. Liniers, en cambio, apostó al contragolpe, aunque nunca encontró la claridad suficiente para inquietar con peligro a Maximiliano Gagliardo.

En el complemento, el entrenador visitante realizó variantes, tanto de nombres como posicionales ,y obtuvo buenas respuestas de sus dirigidos. Así, el equipo adelantó sus líneas impulsado por la necesidad de alcanzar el empate.

La igualdad llegó a los 69 minutos tras un centro bajo desde la derecha que atravesó toda el área. La pelota le cayó por la izquierda a Mateo Gridel y volvió a meterla al medio para la aparición de Ezequiel Gallegos, quien definió con un potente remate y estableció el 1-1.

En el tramo final, el “Azul” intentó volver a tomar el protagonismo y fue en busca de la victoria ante su gente, pero le faltó precisión en los últimos metros para ponerse en ventaja otra vez. Así, el encuentro terminó empatado 1-1 en Burzaco.

Con este resultado, San Martín llegó a los 31 puntos y se ubica 9°, la última posición para clasificar al Reducido. En la próxima fecha, visitará a Villa San Carlos.

No levanta

Claypole profundizó su peor momento de la temporada con una polémica derrota en General Rodríguez. De esta manera, sólo ganó uno de sus últimos nueve partidos. Esta racha lo dejó sin entrenador, ya que Roque Drago presentó la renuncia tras el encuentro.

Bajo la lluvia, el duelo comenzó cuesta arriba para el “Tambero”. A los 4 minutos, el árbitro sancionó penal tras una jugada dentro del área en la que dos jugadores disputaron una pelota. El arquero Ricardo Grieger se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0.

Todo se complicó más a los 21', cuando nuevamente el juez Alejandro Porticella sancionó otra pena máxima en una acción muy protestada por Claypole. La infracción se dio en una disputa con Rodrigo Ortíz, aunque el lateral había llegado de manera lícita a la pelota.

Grieger volvió a hacerse cargo del remate y estiró la ventaja a 2-0. A partir de ese momento, el equipo browniano se soltó y comenzó a adelantarse en el campo, jugando más cerca del arco de Atlas.

En el complemento, el “Tambero” mantuvo el envión del cierre de la primera etapa. A los 55 minutos, encontró el descuento: Marcos Landaburu probó de afuera, la pelota se desvió en un defensor y se metió por encima del arquero.

Si bien estuvo cerca de llegar al empate, le faltó precisión en el tramo final para concretar la igualdad. Así, terminó cayendo 2-1, aunque dejó una imagen que puede servir como punto de partida para lo que viene.

Claypole se mantiene con 20 unidades y cayó a la 11° colocación de la Zona B. Ahora está a cuatro puntos de los puestos de Reducido, por lo que necesita dar vuelta de página de inmediato. En la próxima fecha, recibirá a Leones de Rosario.