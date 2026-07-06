Impresionante incendio afectó un taller mecánico y una vivienda en Calzada

Un importante incendio se registró en las últimas horas en Rafael Calzada. Las llamas provocaron serios daños en una vivienda y un taller mecánico que funcionaba en el lugar. Se movilizaron varias dotaciones de bomberos.
Ocurrió anoche, en una propiedad ubicada en la intersección de Entre Ríos y Rivadavia. Según informaron, debido a la intensidad del fuego, intervinieron cuatro móviles de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown con el apoyo de un camión cisterna de San Francisco Solano.
Gracias al intenso trabajo de los oficiales, el incendio pudo ser extinguido y se evitó que se propagara hacia las casas linderas. Hasta el momento no trascendieron las causas que lo originaron ni se informó oficialmente si hubo heridos.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) July 5, 2026