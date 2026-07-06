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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2744
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SOCIEDAD
lunes 6 de julio de 2026

Impresionante incendio afectó un taller mecánico y una vivienda en Calzada


Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y un camión cisterna de Solano debieron apagar las llamas. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Un importante incendio se registró en las últimas horas en Rafael Calzada. Las llamas provocaron serios daños en una vivienda y un taller mecánico que funcionaba en el lugar. Se movilizaron varias dotaciones de bomberos.

¿Cómo fue?

Ocurrió anoche, en una propiedad ubicada en la intersección de Entre Ríos y Rivadavia. Según informaron, debido a la intensidad del fuego, intervinieron cuatro móviles de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown con el apoyo de un camión cisterna de San Francisco Solano.

Gracias al intenso trabajo de los oficiales, el incendio pudo ser extinguido y se evitó que se propagara hacia las casas linderas. Hasta el momento no trascendieron las causas que lo originaron ni se informó oficialmente si hubo heridos.

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