Fin de ciclo: Roque Drago dejó de ser el entrenador de Claypole

El director técnico había consiguió el histórico ascenso a la Primera C en 2021. Se trató de su segunda etapa el club. Conocé más.

Tras la derrota 2-1 ante Atlas, Claypole confirmó la salida de Roque Drago como director técnico del primer equipo. Una sola victoria en los últimos nueve partidos, el retroceso en la tabla y no encontrarle la vuelta al equipo derivaron en el final de su ciclo, en busca de un cambio de rumbo de cara al tramo decisivo de la temporada.

Su historia

Pese a este presente adverso, el nombre del DT quedará marcado para siempre en el "Tambero". Su primer ciclo comenzó en 2018, cuando asumió en un contexto complejo, en medio de una profunda crisis institucional y deportiva, con el equipo al borde de la desafiliación.

Con trabajo y continuidad, revirtió la situación. El punto más alto llegó en 2021, cuando consiguió el campeonato de la Primera D y el histórico ascenso a la Primera C, tras vencer de manera agónica a Liniers.

En 2022, dejó el cargo por motivos personales. Sin embargo, su regreso no tardó en concretarse: tras su paso por El Linqueño, volvió a Claypole en 2025 con el objetivo de encaminar nuevamente al equipo.

Aunque en esta segunda etapa no pudo repetir los éxitos de la primera, su legado permanece intacto por haber sido el entrenador que encabezó uno de los capítulos más trascendentes de las últimas décadas en la institución.

“El Club Atlético Claypole informa que Roque Drago ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos por el profesionalismo y el trabajo realizado durante sus etapas en el club. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, afirmaron desde la institución.