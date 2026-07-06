Burzaco: murió tras ser atropellado por un colectivo de la línea 266

La víctima era un hombre de 40 años. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad para intentar esclarecer el hecho. Toda la información.

Un trágico episodio ocurrió este domingo por la tarde en Burzaco. Un hombre de 40 años, oriundo de esa localidad, murió tras ser embestido por un colectivo de la línea 266, ramal 4. Las circunstancias en las que se produjo el hecho son materia de investigación.

¿Qué pasó?

El accidente ocurrió alrededor de las 19.30 hs en la intersección de avenida Espora y Ricardo Rojas. Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, el chofer realizaba un giro cuando habría golpeado a la víctima con uno de sus laterales. A raíz de ello, el hombre falleció en el acto.

Hasta el momento, no se logró establecer cómo se produjo el accidente ya que no había testigos presenciales del impacto. En este marco, la Justicia analiza las cámaras de seguridad de la zona para intentar esclarecer el episodio.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de Lomas de Zamora. Fue caratulada como “Homicidio culposo”. Por el momento, no hay detenidos.