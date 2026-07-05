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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2743
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SOCIEDAD
domingo 5 de julio de 2026

Feroz incendio arrasó con un local de ropa en Claypole


Dos dotaciones de bomberos debieron acudir para apagar las llamas. La información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Durante la madrugada de este sábado, 4 de julio, un voraz incendio afectó un comercio de ropa en Claypole. Afortunadamente, no se registraron heridos.

¿Qué ocurrió?

Las llamas se desataron el local ubicado en la intersección de Félix Lora y Rucci. Como consecuencia, el fuego provocó graves daños materiales.

En este marco, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown acudieron al lugar para controlar el incendio. Además, los oficiales trabajaron para evitar que se propagara a las propiedades cercanas.

Si bien por el momento las causas que desencadenaron el siniestro no fueron confirmadas, vecinos de la zona señalan que podría haberse originado por un cortocircuito.

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