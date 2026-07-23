Thu, 23/07/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2761
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
jueves 23 de julio de 2026

El humo invadió un edificio de Don Orione: ¿Qué pasó?


Sucedió este miércoles. Bomberos Voluntarios trabajaron en la zona. La información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

El humo invadió un edifico de Don Orione causando pánico entre los vecinos. Todo se debió a un pavoroso incendio que afectó uno de los departamento.

El siniestro provocó daños totales en la vivienda. Se desplegó un importante operativo en la zona.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió este miércoles, en la intersección de Río Iguazú y Figueroa. Hasta allí acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. Lo hicieron junto con personal de Defensa Civil, ambulancias del sistema de emergencias municipal y efectivos policiales.

Afortunadamente, antes de la llegada de los agentes, los habitantes del edifico ya se habían autoevacuado. No se reportaron heridos.

Gracias al rápido accionar de los oficiales, las llamas pudieron ser controladas antes de propagarse a los departamentos linderos, evitando así que el incendio afectara a otras viviendas.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram