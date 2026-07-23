El humo invadió un edificio de Don Orione: ¿Qué pasó?

Sucedió este miércoles. Bomberos Voluntarios trabajaron en la zona. La información.

El humo invadió un edifico de Don Orione causando pánico entre los vecinos. Todo se debió a un pavoroso incendio que afectó uno de los departamento.

El siniestro provocó daños totales en la vivienda. Se desplegó un importante operativo en la zona.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió este miércoles, en la intersección de Río Iguazú y Figueroa. Hasta allí acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. Lo hicieron junto con personal de Defensa Civil, ambulancias del sistema de emergencias municipal y efectivos policiales.

Afortunadamente, antes de la llegada de los agentes, los habitantes del edifico ya se habían autoevacuado. No se reportaron heridos.

Gracias al rápido accionar de los oficiales, las llamas pudieron ser controladas antes de propagarse a los departamentos linderos, evitando así que el incendio afectara a otras viviendas.