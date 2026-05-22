Brown necesita volver a ganar para alejarse del fondo

Con ese objetivo, recibirá hoy, viernes 22 de mayo, a Deportivo Merlo. La previa aquí.

Brown de Adrogué atraviesa un momento irregular en la Primera B, ya que sólo consiguió tres victorias en la temporada y se alejó de los puestos de Reducido. Para achicar esta distancia y no comprometerse con la zona de descenso, deberá hacerse fuerte en casa.

En el marco de la 17° fecha del torneo, se enfrentará hoy, viernes 22 de mayo, con Deportivo Merlo. El encuentro se disputará desde las 19 hs, en el estadio estadio Lorenzo Arandilla. El árbitro Ramiro Maglio fue asignado para impartir justicia.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de caer 1-0 ante Camioneros en un partido en el que mereció más, pero pagó caro la falta de efectividad. Así, se mantuvo en 15 puntos y quedó tres por encima de los puestos de descenso. Aunque todavía queda mucho torneo por delante, necesita enderezar el rumbo cuanto antes.

Merlo, que venció 3-2 a Armenio el pasado fin de semana, vive un buen momento y sólo perdió uno de sus últimos ocho duelos. Esta racha lo metió en la zona de Reducido, ya que acumula 23 unidades y se ubica 8°. Pese a esto, le cuesta de visitante: no gana desde la 4° fecha en esta condición.