Inauguraron un nuevo Centro de Formación en Oficios en Rafael Calzada

La actividad contó con la presencia de Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani. Los detalles

Almirante Brown inauguró un nuevo Centro de Formación en Oficios en Rafael Calzada, una iniciativa que tiene como objetivo seguir fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la capacitación laboral y el desarrollo productivo local.

¿Cómo fue?

La jornada contó con la presencia de Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel. En esa línea, las autoridades compartieron con el presidente de la Cooperativa de Trabajo Independencia Ltda. (INDECOOP), Salvador Serfaty. Este entidad es la encargada de impulsar este espacio, dónde se dictarán cursos avalados por la UNaB.

El centro funcionará en el predio ubicado en avenida Presidente Perón 4188, cedido mediante un comodato firmado con el Municipio. Allí, actualmente opera el pañol de la cooperativa y próximamente se instalarán las oficinas administrativas.

INDECOOP viene desarrollando numerosos trabajos en articulación con la Comuna. Alguno de ellos son las conexiones intradomiciliarias a la red cloacal, construcción de la red peatonal del barrio Los Altos, puesta en valor de la plaza Che Guevara, tareas de embellecimiento en escuelas y el mantenimiento de estaciones de reciclado.

Según precisaron, los nuevos cursos estarán destinados tanto a integrantes de la cooperativa como a vecinos de Almirante Brown. El objetivo de esta iniciativa es brindar herramientas con alta demanda laboral. Las primeras serán Electricidad y Plomería básica.

¿Quiénes estuvieron?

Participaron también el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone, y la subsecretaria de Empleo, Antonella Napoli.