Con actividades, shows y literatura infantil, Expocuentos vuelve a Adrogué

Habrá presentaciones de libros, shows didácticos y narraciones en vivo, entre otras actividades. ¿Cuándo y dónde será?

La Biblioteca Esteban Adrogué será escenario de una nueva edición de Expocuentos. Se trata de un evento cultural que apunta a homenajear al libro y fomentar la lectura en los más chicos a través de actividades recreativas y artísticas para toda la familia.

¿Cuándo será?

Se llevará a cabo este domingo, 24 de mayo, desde las 15 hs. Será en la sede ubicada en La Rosa 794, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada habrá narraciones en vivo de cuentos clásicos y modernos, además de distintas actividades vinculadas al universo de la literatura infantil.

Entre las presentaciones programadas estarán Maru Loria, quien compartirá “Pedro el castor”; Laura Zícari con “Luna descubre el mundo con otros ojos”, y Gito Minore, que presentará “Medias medias, un mundo de encuentros y desencuentros”.

Asimismo, autores locales y de la Región participarán leyendo sus propios cuentos. La propuesta también contará con la presentación del grupo Enlaces y su experiencia artística y creativa “Pio Pio”.

Como cierre de la jornada, llegará "Familia Bachicha", con un show didáctico con actividades lúdicas pensadas para disfrutar en familia. Sumado a todo, habrá stands con libros y productos de escritores y emprendedores locales.

Expocuentos es organizada por la Biblioteca Esteban Adrogué y el Municipio de Almirante Brown a través del Instituto de las Culturas.