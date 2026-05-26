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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2703
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POLÍTICA
martes 26 de mayo de 2026

Brown celebró la fiesta Patria del 25 de Mayo


Hubo propuestas culturales y gastronómicas. Además del tradicional acto oficial presidido por el intendente Juan Fabiani. Los detalles.

Cientos de vecinos de diferentes puntos del distrito, celebraron este lunes un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Fue con una gran fiesta patria en Rafael Calzada.

 

¿Cómo se vivió?

Como todos los años, la plaza 25 de Mayo fue escenario de una nueva jornada. Contó con propuestas culturales, gastronómicas y el tradicional acto oficial presidido por el intendente Juan Fabiani. También participaron, el presidente del HCD, Nicolás Jawtuschenko, y el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars.

Estudiantes, docentes, representantes de entidades de bien público y vecinos se reunieron para rememorar el 25 de Mayo de 1810, inicio del proceso de emancipación de la Nación.

En ese marco, se llevó a cabo también una gran peña, donde instituciones de la localidad presentaron un patio de comidas para todos los gustos. Quienes asistieron pudieron disfrutar de pastelitos, locro y guiso de lentejas; además de productos de cafetería y confitería.

Se sumaron la feria de emprendedores, de productores rurales y el circuito de viveros, todas iniciativas para compartir en familia. Además, hubo música y danza a cargo de los ballets “El Mestizo”, “El Bagual” y “Sueño Infinito” y la presentación numerosos artistas locales.

De la fiesta participaron los Bomberos Voluntarios, ex combatientes de Malvinas, fuerzas policiales, grupos Scouts, integrantes de la Sociedad de Fomento 11 de Junio y de la Iglesia del Reencuentro.

“En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, donde celebramos nuestras raíces y costumbres, el Municipio sigue haciendo Patria renovando el compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad vida de cada uno de los vecinos”, señaló al respecto Mariano Cascallares.

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