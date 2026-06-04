Brown sumó su primer refuerzo de cara al segundo semestre

Se trata del delantero Lucas Baldunciel, quien cuenta con una amplia carrera en el ascenso. Conocé su trayectoria.

Brown de Adrogué necesita dejar atrás la lucha en la zona baja y acercarse a los puestos de Reducido. Con ese objetivo, comenzó a moverse en el mercado de pases de cara al segundo semestre y ya confirmó a su primer refuerzo.

Se trata de Lucas Baldunciel, delantero de 34 años. Llegó proveniente de San Telmo, donde se incorporó en enero para disputar la Primera Nacional. Sin embargo, no contó con los minutos que esperaba y rescindió su contrato tras disputar apenas dos partidos con el “Candombero”.

Su carrera

El “Chucky” surgió de las divisiones inferiores de Nueva Chicago y debutó en la primera en 2013. Permaneció en el conjunto de Mataderos hasta 2018 y fue parte de los planteles que lograron los ascensos a la Primera Nacional y a la Primera División en 2014.

Luego, continuó sumando experiencia con su paso por Gimnasia de Mendoza y Temperley. Más tarde, saltó al exterior: vistió las camisetas de Real Tomayapo de Bolivia y Motagua de Honduras, donde se consagró campeón del torneo local.

En 2022, inició un nuevo ciclo en el “Gasolero”. Allí, tuvo un cruce especial con Brown, ya que convirtió un doblete en el 2-2 durante la noche que el Lorenzo Arandilla estrenó sus luces artificiales. Luego, Baldunciel defendió los colores de Almagro antes de llegar a San Telmo.

“Muy contento, con muchas ganas. Me encontré con un grupo increíble y con gente muy buena. Es un club muy lindo, que ya conocía. Ahora toca ponerme a punto para estar dentro de la cancha lo antes posible”, expresó el refuerzo del “Tricolor” tras su primer entrenamiento.