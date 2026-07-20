Burzaco: abren la inscripción para un curso gratuito de Asistente Jurídico

Comenzará el 5 de agosto. Los requisitos serán ser mayor de 16 años y residente del distrito. Toda la información.

Con el objetivo de brindar una nueva herramienta de formación para la inserción laboral, se encuentra abierta la inscripción para un curso gratuito de Asistente Jurídico en Burzaco. La propuesta cuenta con vacantes limitadas y está destinada a vecinos de Almirante Brown.

La capacitación

Comenzará el 5 de agosto y se dictará todos los miércoles, de 15.30 a 17.30 hs. Tendrá como escenario el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Alsina y Martín Fierro.

Según informaron desde la organización, la inscripción del curso será gratuita. Deberá realizarse solo de manera presencial el lunes 27 de julio, entre las 9 y las 14 hs.

Para anotarse es necesario ser mayor de 16 años, residir en Almirante Brown y presentar DNI con fotocopia. Además del analítico original del nivel secundario.