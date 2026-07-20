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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2758
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CULTURA
lunes 20 de julio de 2026

Vacaciones de invierno en la Granja de Ministro Rivadavia: ¿Qué actividades gratuitas habrá?


Habrá experiencias para conocer la huerta, aprender sobre las plantas y explorar la biodiversidad. No se requiere inscripción previa. Conocé más.

La Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia abrirá sus puertas durante las vacaciones de invierno con una amplia propuesta de actividades recreativas, educativas y al aire libre para disfrutar en familia. La iniciativa se desarrollará del martes 21 de julio al domingo 2 de agosto.

 

¿Cuál es la grilla?

El cronograma será de martes a domingo, de 10 a 17 hs, en el predio ubicado sobre avenida Juan B. Justo al 1000. Las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa.

Durante esas dos semanas, los vecinos podrán participar de distintas experiencias para conocer la huerta, aprender sobre las plantas, explorar la biodiversidad, recuperar saberes rurales, jugar, crear y compartir en contacto con la naturaleza.

La grilla es la siguiente:

  • Martes 21 de julio - 14 hs: La Huerta Comunitaria invita: Horticultores por un día
  • Jueves 23 - 14 hs: Taller: Las plantas y los sentidos Actividad sensorial: descubriremos diferentes aromas y texturas que nos ofrecen las plantas.
  • Sábado 25 – 15 hs: Cuentos y leyendas al aire libre ¡Traé tu mantita!
  • Sábado 25 - 16 hs: Club de pequeños y grandes observadores: Safari por la granja
  • Martes 28 – 14 hs: La Huerta Comunitaria invita: Horticultores por un día
  • Jueves 30 – 14 hs: Pequeños restauradores: bomba de semillas
  • Sábado 1 de agosto: Juegos al aire libre
  • Sábado 1 - 16 hs: Celebración a la Madre Tierra

 

Saberes rurales al aire libre

  • Sábado 25 de julio - 13:30 hs: Elaboración de licores artesanales.
  • Sábado 1 de agosto - 13:30 hs: Elaboración de alfajores artesanales.

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