Vacaciones de invierno en la Granja de Ministro Rivadavia: ¿Qué actividades gratuitas habrá?

Habrá experiencias para conocer la huerta, aprender sobre las plantas y explorar la biodiversidad. No se requiere inscripción previa. Conocé más.
La Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia abrirá sus puertas durante las vacaciones de invierno con una amplia propuesta de actividades recreativas, educativas y al aire libre para disfrutar en familia. La iniciativa se desarrollará del martes 21 de julio al domingo 2 de agosto.
El cronograma será de martes a domingo, de 10 a 17 hs, en el predio ubicado sobre avenida Juan B. Justo al 1000. Las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa.
Durante esas dos semanas, los vecinos podrán participar de distintas experiencias para conocer la huerta, aprender sobre las plantas, explorar la biodiversidad, recuperar saberes rurales, jugar, crear y compartir en contacto con la naturaleza.
La grilla es la siguiente:
Vacaciones de invierno en Brown: lanzaron una agenda llena de actividades gratuitas #VacacionesDeInviernohttps://t.co/nY8harOgJh
— Noticias De Brown (@debrownweb) July 13, 2026