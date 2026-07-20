Vacaciones de invierno en la Granja de Ministro Rivadavia: ¿Qué actividades gratuitas habrá?

Habrá experiencias para conocer la huerta, aprender sobre las plantas y explorar la biodiversidad. No se requiere inscripción previa. Conocé más.

La Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia abrirá sus puertas durante las vacaciones de invierno con una amplia propuesta de actividades recreativas, educativas y al aire libre para disfrutar en familia. La iniciativa se desarrollará del martes 21 de julio al domingo 2 de agosto.

¿Cuál es la grilla?

El cronograma será de martes a domingo, de 10 a 17 hs, en el predio ubicado sobre avenida Juan B. Justo al 1000. Las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa.

Durante esas dos semanas, los vecinos podrán participar de distintas experiencias para conocer la huerta, aprender sobre las plantas, explorar la biodiversidad, recuperar saberes rurales, jugar, crear y compartir en contacto con la naturaleza.

La grilla es la siguiente:

Martes 21 de julio - 14 hs : La Huerta Comunitaria invita: Horticultores por un día

: La Huerta Comunitaria invita: Horticultores por un día Jueves 23 - 14 hs : Taller: Las plantas y los sentidos Actividad sensorial: descubriremos diferentes aromas y texturas que nos ofrecen las plantas.

: Taller: Las plantas y los sentidos Actividad sensorial: descubriremos diferentes aromas y texturas que nos ofrecen las plantas. Sábado 25 – 15 hs: Cuentos y leyendas al aire libre ¡Traé tu mantita!

Cuentos y leyendas al aire libre ¡Traé tu mantita! Sábado 25 - 16 hs: Club de pequeños y grandes observadores: Safari por la granja

Club de pequeños y grandes observadores: Safari por la granja Martes 28 – 14 hs : La Huerta Comunitaria invita: Horticultores por un día

: La Huerta Comunitaria invita: Horticultores por un día Jueves 30 – 14 hs: Pequeños restauradores: bomba de semillas

Pequeños restauradores: bomba de semillas Sábado 1 de agosto: Juegos al aire libre

Juegos al aire libre Sábado 1 - 16 hs: Celebración a la Madre Tierra

Saberes rurales al aire libre

Sábado 25 de julio - 13:30 hs: Elaboración de licores artesanales.

Elaboración de licores artesanales. Sábado 1 de agosto - 13:30 hs: Elaboración de alfajores artesanales.