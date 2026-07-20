Vacaciones en Boulevard Shopping: talleres gratuitos y personajes gigantes

Se extenderán hasta el viernes 31. Las propuestas están dirigidas a niños de 3 a 12 años. Conocé más.

Llegaron las vacaciones de invierno y Boulevard Shopping presentó una propuesta gratuita destinada a los más chicos. Incluirá talleres, un caricaturista en vivo y recorridas de personajes gigantes.

¿Cuál es la grilla?

Las actividades se desarrollarán desde este lunes 20 y hasta el viernes 31, de 15 a 19 hs. Están dirigidas a niños de 3 a 12 años. Cada propuesta tendrá una duración de 25 minutos y contará con un cupo máximo de 25 participantes.

La entrada será gratuita y podrán retirarse una hora antes del inicio de cada actividad en el Stand de Informes del complejo. El cronograma previsto es el siguiente:

20 y 24 de julio : Taller de decoración de gorras con Mario y Luigi.

: Taller de decoración de gorras con Mario y Luigi. 23 y 27 : Taller de slime con Spiderman.

: Taller de slime con Spiderman. 29 y 31 : Taller de construcción de Forky con Jessy y Woody.

: Taller de construcción de Forky con Jessy y Woody. 21 y 28 : Caricaturista en vivo.

: Caricaturista en vivo. 20, 22, 27 y 30: Recorridas de personajes gigantes.

Más sorpresas

Como parte de la propuesta, el Shopping también lanzó "Boulevard Toons", un álbum de figuritas coleccionables que estará vigente desde este lunes y hasta el 2 de agosto. Quienes realicen compras por $25.000 o más podrán presentar el ticket en el Stand de Informes para retirar el álbum junto con la primera figurita.

Cada boleta por ese monto permitirá canjear una nueva, que corresponderá al rubro de la compra realizada, como patio gastronómico, indumentaria, tecnología, decoración, perfumería, accesorios, juguetería, librería, cine, bowling o locales de entretenimiento.

Una vez completado el álbum, los clientes podrán regresar al Stand de Informes para girar una ruleta y participar por diferentes premios sorpresa.