Burzaco: familias brownianas organizaron una jornada artística en defensa del Garrahan

Hubo música en vivo, teatro, payasos y stands artísticos. Participaron el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel. La información.

Familias del distrito organizaron una jornada artística y solidaria en defensa del hospital Garrahan, el principal centro de atención infantil de nuestro país. Se llevaron adelante actividades lúdicas y recreativas para los niños con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesa actualmente la institución pediátrica.

El encuentro

Se desarrolló en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos en Burzaco. Participaron el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel.

En el lugar, hubo intervenciones musicales, teatro, shows de payasos, chocolatada, stands artísticos y la palabra de mamás del Garrahan. El cierre estuvo a cargo del grupo Reciclados.

Desde el Municipio acompañaron la Asociación de Cardiopatías Congénitas y distintas áreas, como el Consejo Municipal Asesor por la Inclusión de Personas con Discapacidad y el Instituto de las Culturas. También las Secretarías de Salud y de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos.

“La visibilización de la problemática del Garrahan apunta a mejorar la situación de todo su equipo de trabajadores –reconocido por su excelencia– y las condiciones de funcionamiento de esa querida institución, referencia de la salud pediátrica nacional y en el mundo”, sostuvo Cascallares.

¿Quiénes participaron?

Dijeron presente la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el director general de Inclusión de Personas con Discapacidad, Mariano Colombo, y la presidenta del Consejo Municipal Asesor por la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporitti.