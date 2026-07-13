Tagliafico palpitó la semifinal ante Inglaterra: "Sabemos que va a ser un partido durísimo"

El browniano también se mostró feliz por el presente del combinado nacional. ¿Qué dijo?

Luego de la sufrida clasificación ante Suiza, la Selección Argentina ya piensa en la semifinal contra Inglaterra. En ese contexto, Nicolás Tagliafico anticipó un duelo de máxima exigencia y dejó en claro que lo afrontarán sin dejarse llevar por el contexto que lo rodea.

¿Qué dijo?

El oriundo de Rafael Calzada habló tras el triunfo 3-1 en cuartos de final y reconoció que el combinado nacional volvió a atravesar un encuentro de alta tensión. “Si no se sufre, no vale”, afirmó, repitiendo la frase que había pronunciado en las instancias previas ante Cabo Verde y Egipto.

“Estamos en semifinal. No es normal. No normalicemos estas cosas porque venimos fuertes desde hace cinco o seis años y hoy tenemos la chance de jugar otra semifinal", señaló.

Con la mira puesta en el próximo compromiso, Tagliafico describió el cruce con Inglaterra como un choque especial. "Es un partido increíble, para disfrutar, para vivirlo, para sufrirlo. Pero estamos muy felices", aseguró.

Además, compartió el mensaje de Lionel Scaloni en no dejarse llevar por lo que rodea al encuentro, ya que se trata de una semifinal del Mundial y de un duelo atravesado por el contexto histórico que existe entre ambos países a raíz de la Guerra de Malvinas.

Asimismo, el lateral izquierdo enfatizó: "El técnico decía no confundir las cosas y estoy de acuerdo con él, porque si nos llenamos de emociones y demás se puede ser un partido muy raro. Y no es la idea".

“Sabemos que será un encuentro durísimo pero vamos a sacarlo adelante. No sólo con esa sensación de garra y huevo, que eso va a estar siempre, porque nosotros lo vamos a tener, sino también con juego y tratar de pasar por arriba al rival”, sentenció el browniano.

Su Mundial

El recorrido de Tagliafico en esta Copa del Mundo fue de menor a mayor. El lateral izquierdo se perdió el debut por una lesión y recién apareció en el segundo partido de la fase de grupos, cuando ingresó a los 82 minutos ante Austria.

En el tercer encuentro contra Jordania, Scaloni decidió darle la titularidad para que recuperara ritmo de competencia. Ya en los 16avos de final volvió a comenzar en el banco, aunque ingresó a los 86 minutos y disputó todo el tiempo suplementario frente a Cabo Verde.

A partir de los octavos de final, recuperó definitivamente su lugar entre los once iniciales. Fue titular en las victoria contra Egipto y Suiza, mostrando la solidez defensiva e intensidad que lo convirtió en una pieza clave en este ciclo de la Selección Argentina.