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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2751
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SOCIEDAD
lunes 13 de julio de 2026

Chocaron una moto y un auto en Burzaco: dos heridos


Ocurrió en el cruce de la Avenida Espora y Sarcione. La información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Un fuerte accidente vial fue protagonizado por un auto y una moto en Burzaco. Como consecuencia, dos personas sufrieron considerables lesiones.

¿Qué pasó?

El accidente vial se produjo durante la madrugada de este domingo, 12 de julio, cerca de las 5:15 hs, en el cruce de la Avenida Espora y Sarcione.

Dos hombres resultaron gravemente heridos. Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, ambos lesionados circulaban a bordo de la moto al momento del impacto.

Tras el siniestro, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Almirante Brown para realizar tareas de auxilio. Además, intervinieron dos ambulancias con personal médico, quienes se encargaron de trasladar a las víctimas al hospital Lucio Melendez de Adrogué.

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