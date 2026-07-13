Dos personas resultaron heridas tras un choque en el puente de Claypole

Bomberos Voluntarios de Almirante Brown desplegó un operativo de asistencia. Conocé más.

Un choque entre dos vehículos dejó como saldo a dos personas heridas en Claypole. El accidente ocurrió durante este domingo y generó un fuerte operativo de emergencia en la zona.

¿Qué pasó?

El siniestro se produjo en la subida del puente carretero de la avenida Lacaze, a la altura de la colectora. Allí, ambos rodados impactaron por motivos que aún no fueron informados.

Tras la alerta, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown trabajaron en el lugar. Lo hicieron junto a personal de ambulancias municipales, quienes brindaron atención a los lesionados. Además, como es habitual, efectivos policiales intervinieron en tareas de apoyo.