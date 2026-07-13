Vacaciones de invierno en Brown: lanzaron una agenda llena de actividades gratuitas

Habrá salas de escape, obras de teatro, shows de magia, un evento de cómics, talleres y mucho más. Conocé la grilla completa.

Con el objetivo de ofrecer propuestas recreativas y culturales para todas las edades, Almirante Brown lanzó una nutrida agenda de actividades para estas vacaciones de invierno. Desde la próxima semana, habrá espectáculos, talleres, muestras, juegos y experiencias interactivas en distintos espacios del distrito.

¿Cuál es la oferta?

La programación se desarrollará del 20 de julio al 2 de agosto. Incluirá una amplia variedad de iniciativas con entrada libre y gratuita, aunque algunas requerirán inscripción previa. Entre las propuestas destacadas se encuentran:

Lunes 20 / Ciencia y Arte de 15 a 19 hs . Se realizará en la Casa de la Cultura de Adrogué . La jornada ofrecerá un taller de robótica, otro de máscaras y finalizará con un show que combinará ciencia y arte.

. Se realizará en la . La jornada ofrecerá un y finalizará con un que combinará Martes 21 y jueves 23 / "Tarde de cuentos y algo más": será en la Biblioteca Esteban Adrogué ( La Rosa 974 ), desde las 15 hs .

será en la ( ), desde las . Sábado 25 y domingo 26 / Encuentro Regional de Juegos de Mesa: se desarrollará también en la Casa de la Cultura de Adrogué , de 11 a 20 hs. Reunirá juegos clásicos y modernos, juegos de rol, wargames, salas de escape, videojuegos nacionales, una ludoteca abierta al público, torneos, testeo de prototipos y zona de infancias. Además de charlas y talleres.

se desarrollará también en la , de Reunirá abierta al público, Además de Lunes 27, miércoles 29 y viernes 31 / Salas de Escape : será en la Biblioteca Esteban Adrogué. A las 15 hs se desarrollará " .. Caos", una investigación entre libros para toda la familia. A las 16 hs será el turno de "El club de los martes" , una historia en la que los participantes deberán resolver un crimen siguiendo pistas y desafíos. Ambas actividades tendrán inscripción previa al WhatsApp: 11 2282 2338.

: será en la A las se desarrollará " una investigación entre libros para toda la familia. A las será el turno de , una historia en la que los participantes deberán resolver un crimen siguiendo pistas y desafíos. tendrán Sábado 1 y domingo 2 de agosto / muestra itinerante "Ciencia en Acción ": será en la Casa de la Cultura, de 15 a 19 hs. Los visitantes podrán recorrer módulos interactivos de ciencia y tecnología , participar de experiencias vinculadas a distintas disciplinas y disfrutar de una ludoteca con juegos de destreza e ingenio desarrollados por la Universidad Nacional de Lanús .

": será en la Los visitantes podrán recorrer , participar de experiencias vinculadas a distintas disciplinas y disfrutar de una desarrollados por la . Sábado 1 y domingo 2 de agosto / PAF! Comics: será desde las 13 hs, en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, de Burzaco. El evento reunirá cultura pop, incluyendo historietas, cosplay, dibujantes, cine, series, videojuegos, shows en vivo y actividades para toda la familia.

Obras de teatro

Las entradas serán por orden de llegada.

Casa de la Cultura Adrogué (Esteban Adrogué 1224)

Martes 21 – 15 hs: Haciendo Comunidad

Miércoles 22 – 15 hs: Diario del Capitán Arsenio

Jueves 23 – 15 hs: Conde Malito

Viernes 24 – 15 hs: Las Princesas de Disney

Sábado 25 – 15 hs: Encuentro de Juegos de Mesa

26 – 15 hs: Encuentro de Juegos de Mesa

Lunes 27 – 15 hs: Academia de Brujas

Martes 28 – 15 hs: A Mover las Cachas

Miércoles. 29 – 15 hs: Yaku Ayllu

Jueves 30 – 15 hs: El show de Magia de Kenchu

Viernes 31 – 15 hs: Aventura Villanos

Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo (E. de Burzaco 840, Burzaco)

Lunes 20 – 15 hs: Diario del Capitán Arsenio

Martes 21 – 15 hs: Academia de Brujas

Miércoles 22 – 15 hs: A Mover las Cachas

Viernes 24 – 15 hs: Conde Malito

Sábado. 25 – 15 hs: Yaku Ayllu

Lunes 27 – 15 hs: El Principito

Martes 28 – 15 hs: Mi Mejor Pesadilla

Miércoles 29 – 15 hs: Aventura Villanos

Jueves 30 – 15 hs: ZombieLandia

Viernes 31 – 15 hs: Las Princesas de Disney

Casa de la Cultura Luis Sandrini (Av. Eva Perón 1948, Don Orione)

Martes 21 – 15 hs: Aventura Villanos

Jueves 23 – 15 hs: El show de Magia de Kenchu

Sábado 25 – 15 hs: Las Princesas de Disney

Lunes 27 – 15 hs: ZombieLandia

Miércoles 29 – 15 hs: Mi Mejor Pesadilla

Viernes 31 – 15 hs: A Mover las Cachas

Casa de la Cultura Ministro Rivadavia (Motti de Muesca 394)

Lunes 20 – 15 hs: Haciendo Comunidad

Miércoles 22 – 15 hs: El Principito

Viernes 24 – 15 hs: Capitán Arsenio

Martes 28 – 15 hs: Yaku Ayllu

Jueves 30 – 15 hs: Academia de Brujas

Sábado 1 de agosto – 15 hs: Las Princesas de Disney

Fundación Soldi (Rafael Obligado 336, Glew)

Martes 21 – 14 hs: Las Princesas de Disney

Jueves 23 – 14 hs: Diario del Capitán Arsenio

Sábado 25 – 14 hs: Conde Malito

Martes 28 – 14 hs: El show de Magia de Kenchu

Jueves 30 – 14 hs: Yaku Ayllu

Sábado 1 de agosto – 14 hs: Principito