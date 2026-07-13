Vacaciones de invierno en Brown: lanzaron una agenda llena de actividades gratuitas

Habrá salas de escape, obras de teatro, shows de magia, un evento de cómics, talleres y mucho más. Conocé la grilla completa.
Con el objetivo de ofrecer propuestas recreativas y culturales para todas las edades, Almirante Brown lanzó una nutrida agenda de actividades para estas vacaciones de invierno. Desde la próxima semana, habrá espectáculos, talleres, muestras, juegos y experiencias interactivas en distintos espacios del distrito.
¿Cuál es la oferta?
La programación se desarrollará del 20 de julio al 2 de agosto. Incluirá una amplia variedad de iniciativas con entrada libre y gratuita, aunque algunas requerirán inscripción previa. Entre las propuestas destacadas se encuentran:
- Lunes 20 / Ciencia y Arte de 15 a 19 hs. Se realizará en la Casa de la Cultura de Adrogué. La jornada ofrecerá un taller de robótica, otro de máscaras y finalizará con un show que combinará ciencia y arte.
- Martes 21 y jueves 23 / "Tarde de cuentos y algo más": será en la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974), desde las 15 hs.
- Sábado 25 y domingo 26 / Encuentro Regional de Juegos de Mesa: se desarrollará también en la Casa de la Cultura de Adrogué, de 11 a 20 hs. Reunirá juegos clásicos y modernos, juegos de rol, wargames, salas de escape, videojuegos nacionales, una ludoteca abierta al público, torneos, testeo de prototipos y zona de infancias. Además de charlas y talleres.
- Lunes 27, miércoles 29 y viernes 31 / Salas de Escape: será en la Biblioteca Esteban Adrogué. A las 15 hs se desarrollará ".. Caos", una investigación entre libros para toda la familia. A las 16 hs será el turno de "El club de los martes", una historia en la que los participantes deberán resolver un crimen siguiendo pistas y desafíos. Ambas actividades tendrán inscripción previa al WhatsApp: 11 2282 2338.
- Sábado 1 y domingo 2 de agosto / muestra itinerante "Ciencia en Acción": será en la Casa de la Cultura, de 15 a 19 hs. Los visitantes podrán recorrer módulos interactivos de ciencia y tecnología, participar de experiencias vinculadas a distintas disciplinas y disfrutar de una ludoteca con juegos de destreza e ingenio desarrollados por la Universidad Nacional de Lanús.
- Sábado 1 y domingo 2 de agosto / PAF! Comics: será desde las 13 hs, en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, de Burzaco. El evento reunirá cultura pop, incluyendo historietas, cosplay, dibujantes, cine, series, videojuegos, shows en vivo y actividades para toda la familia.
Obras de teatro
Las entradas serán por orden de llegada.
Casa de la Cultura Adrogué (Esteban Adrogué 1224)
- Martes 21 – 15 hs: Haciendo Comunidad
- Miércoles 22 – 15 hs: Diario del Capitán Arsenio
- Jueves 23 – 15 hs: Conde Malito
- Viernes 24 – 15 hs: Las Princesas de Disney
- Sábado 25 – 15 hs: Encuentro de Juegos de Mesa
- 26 – 15 hs: Encuentro de Juegos de Mesa
- Lunes 27 – 15 hs: Academia de Brujas
- Martes 28 – 15 hs: A Mover las Cachas
- Miércoles. 29 – 15 hs: Yaku Ayllu
- Jueves 30 – 15 hs: El show de Magia de Kenchu
- Viernes 31 – 15 hs: Aventura Villanos
Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo (E. de Burzaco 840, Burzaco)
- Lunes 20 – 15 hs: Diario del Capitán Arsenio
- Martes 21 – 15 hs: Academia de Brujas
- Miércoles 22 – 15 hs: A Mover las Cachas
- Viernes 24 – 15 hs: Conde Malito
- Sábado. 25 – 15 hs: Yaku Ayllu
- Lunes 27 – 15 hs: El Principito
- Martes 28 – 15 hs: Mi Mejor Pesadilla
- Miércoles 29 – 15 hs: Aventura Villanos
- Jueves 30 – 15 hs: ZombieLandia
- Viernes 31 – 15 hs: Las Princesas de Disney
Casa de la Cultura Luis Sandrini (Av. Eva Perón 1948, Don Orione)
- Martes 21 – 15 hs: Aventura Villanos
- Jueves 23 – 15 hs: El show de Magia de Kenchu
- Sábado 25 – 15 hs: Las Princesas de Disney
- Lunes 27 – 15 hs: ZombieLandia
- Miércoles 29 – 15 hs: Mi Mejor Pesadilla
- Viernes 31 – 15 hs: A Mover las Cachas
Casa de la Cultura Ministro Rivadavia (Motti de Muesca 394)
- Lunes 20 – 15 hs: Haciendo Comunidad
- Miércoles 22 – 15 hs: El Principito
- Viernes 24 – 15 hs: Capitán Arsenio
- Martes 28 – 15 hs: Yaku Ayllu
- Jueves 30 – 15 hs: Academia de Brujas
- Sábado 1 de agosto – 15 hs: Las Princesas de Disney
Fundación Soldi (Rafael Obligado 336, Glew)
- Martes 21 – 14 hs: Las Princesas de Disney
- Jueves 23 – 14 hs: Diario del Capitán Arsenio
- Sábado 25 – 14 hs: Conde Malito
- Martes 28 – 14 hs: El show de Magia de Kenchu
- Jueves 30 – 14 hs: Yaku Ayllu
- Sábado 1 de agosto – 14 hs: Principito